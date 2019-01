Nova posojila za majhna podjetja iz sklada skladov

Ljubljana, 9. januarja - Slovenski podjetniški sklad ponuja nova mikroposojila, namenjena zagotavljanju ugodnih virov financiranja mikro, malih in zagonskih podjetij z do 50 zaposlenimi. Do leta 2023 bo na voljo skupaj 42 milijonov evrov, od tega je 28 milijonov evrov zagotovila SID banka iz sklada skladov. Prvo odpiranje vlog bo že prihodnji teden.