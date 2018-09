SID banka in Sberbank s prvimi posojili iz Sklada skladov

Ljubljana, 5. septembra - Predstavniki SID banke in Sberbank so danes podpisali finančni sporazum, na osnovi katerega je Sberbank pridobila 30 milijonov evrov iz Sklada skladov. Tem bo dodala 15 milijonov evrov lastnih sredstev in jih nato v obliki posojil za raziskave, razvoj in inovacije posredovala slovenskim podjetjem, so sporočili iz SID banke.