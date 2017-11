SID banka in EIF vzpostavila program za financiranje podjetij

Ljubljana, 16. novembra - SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF) sta danes podpisala sporazum o vzpostavitvi prvega slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti, v katerem bo na voljo 100 milijonov evrov. Cilj programa je lastniško podpreti inovativna in hitro rastoča mala in srednje velika podjetja ter ustvarjanje novih delovnih mest.