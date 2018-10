Primorska hranilnica Vipava s podjetniškimi mikrokrediti iz sklada skladov

Vipava, 26. oktobra - Predstavniki SID banke in Primorske hranilnice Vipava so podpisali sporazum, s katerim je hranilnica pridobila 15 milijonov evrov iz sklada skladov, ki ga upravlja SID banka in je namenjen uporabi kohezijskih sredstev. Tem sredstvom bo hranilnica dodala še 7,5 milijona evrov lastnih sredstev ter jih v obliki mikro posojil posredovala podjetjem.