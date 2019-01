Župani istrskih občin za poglobitev sodelovanja

Izola, 4. januarja - Župani štirih občin v slovenski Istri so danes v Izoli sedli za skupno mizo in pretresli možnosti medsebojnega sodelovanja. Čeprav danes še ni bilo govora o konkretnih projektih, so vsi župani srečanje ocenili kot pozitivno, sodelovanje pa želijo implementirati z rednimi srečanji, h katerim bi pritegnili tudi strokovne službe posameznih občin.