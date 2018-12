V Ljubljani in okolici kljub pomanjkanju snega nekaj zimskih aktivnosti

Ljubljana, 30. decembra - Čeprav v Ljubljani in okolici ni snega in so manjša smučišča, razen šentjoškega nad Horjulom, zaprta, se šolarji v teh prazničnih dneh lahko udeležijo nekaterih drugih rekreativnih aktivnosti, kot sta drsanje in kotalkanje. Zimskih radosti se bodo v centru mesta razveselili sredi januarja na svetovni dan snega, ko bodo tekmovali v smučarskih tekih.