Pri smučanju upoštevajmo pravila

Kranj, 28. decembra - Gorenjski policisti smučarje pozivajo, naj med zimsko rekreacijo upoštevajo pravila. V zadnjih dneh so namreč obravnavali že več nesreč na smučiščih. Tveganje za hujše poškodbe so precejšnje, a ga je v kombinaciji z zaščitno smučarsko opremo, varnim smučanjem in upoštevanjem pravil mogoče zelo zmanjšati, svetujejo na kranjski policijski upravi.