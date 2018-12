V veselem decembru pestro dogajanje tudi v obljubljanskih občinah

Kamnik/Medvode/Vrhnika/Horjul, 3. decembra - S prižigom prazničnih luči in odprtjem prazničnih sejmov so v veseli december vstopili v večini obljubljanskih občinah. Pripravili so pestro paleto dogodkov za vse okuse. Poleg tradicionalnih smučarskih in Miklavževih sejmov ter "pravljičnih dežel" so denimo v Kamniku in Medvodah zaživela drsališča, v Horjulu pa kotalkališče.