Ljubljančani se radi zadržujejo na javnih površinah

Ljubljana, 18. decembra - Anketa, ki so jo raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU opravili med 900 Ljubljančani, je pokazala, da se jim javne površine zdijo nujno potrebne in da se na njih radi zadržujejo. Ključni vprašanji, ki so si ju zastavili raziskovalci, sta, kaj ljudem pomenijo zelene površine in kje se lahko rekreirajo na prostem.