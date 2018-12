Nekdanji minister Gašperšič: Roki v protokolu bili realni, tolikšen zamik presenečenje

Ljubljana/Slovenj Gradec, 20. decembra - Nekdanji minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, ki je julija lani s predstavniki Koroške in Savinjsko-Šaleške regije podpisal protokol o hitri cesti proti Koroški, je nad časovnimi zamiki projekta glede na protokol, kot jih je v sredo predstavil Dars, presenečen. Pravi, da je bil protokol usklajen z Darsom in da so bili roki v njem realni.