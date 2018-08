Predstavljena študija za tretjo razvojno os severno od Slovenj Gradca

Prevalje, 29. avgusta - Predstavniki podjetja Lineal so danes na Prevaljah predstavili študijo o poteku tretje razvojne osi od Slovenj Gradca proti Dravogradu in nato po Mežiški dolini do Holmca. Na Koroškem so s študijo zadovoljni, odhajajoči minister za infrastrukturo Peter Gašperšič pa je napovedal, da bo takoj sprožil postopke za umestitev trase v prostor.