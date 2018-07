Zaradi protestnega prečkanja ceste večkilometrski zastoji na Koroškem

Mislinja, 18. julija - Zaradi protestnega prečkanja glavne ceste v Mislinji med 8. in 9. uro je nastala več kilometrov dolga kolona predvsem tovornih vozil v smeri proti Velenju in proti Slovenj Gradcu. Sporočilo Korošcev, ki so se udeležili shoda, je, da je potrebno hitro cesto do regije zgraditi čim prej. Zbralo se je okoli 30 ljudi, med njimi tudi župani.