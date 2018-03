Na Koroškem različni odzivi na napoved ustavne presoje trase hitre ceste

Prevalje, 6. marca - Na Koroškem so se različno odzvali na napoved treh savinjskih občin, da bodo na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti trase hitre ceste med Šentrupertom in Velenjem. Predsednika odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško Matica Tasiča to skrbi, a verjame, da se bodo postopki za gradnjo, ki naj bi se začela v letu 2019, nadaljevali.