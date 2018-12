Vlada s prvim akcijskim načrtom za izvajanje nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu

Ljubljana, 30. decembra - Prvi akcijski načrt vlade za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju predvideva ukrepe med drugim za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter dviga kulture preventive na področju varnosti. Načrt predvideva tudi izvajalce ukrepov, finančne vire in roke izvedbe.