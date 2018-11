V Ljubljani o vplivu industrijskih kemikalij na okolje in zdravje

Ljubljana, 23. novembra - V Ljubljani poteka srečanje v organizaciji centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na temo vpliva industrijskih kemikalij na okolje in zdravje. Ob robu srečanja je vodja centra Miran Brvar pojasnil, da je veliko onesnaževanja pri nas podedovanega, vse pogosteje pa se pojavljajo težave s plodnostjo, srčno-žilne in rakave bolezni.