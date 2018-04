Dan varnosti pri delu se letos osredotoča na mlade

piše Polona Šega

Ženeva/Ljubljana, 26. aprila - Mednarodni dan varnosti in zdravja pri delu, 28. april, in svetovni dan proti delu otrok, 12. junij, sta se letos združila v skupni kampanji. V njej poudarjajo pomen prizadevanj za boljše zdravje in varnost mladih delavcev in za izkoreninjenje otroškega dela.