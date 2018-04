Ob mednarodnem dnevu pozivi k skrbi za varnost in zdravje pri delu

Ženeva/Ljubljana, 28. aprila - Mednarodni dan varnosti in zdravja pri delu, 28. april, se osredotoča na težave mladih delavcev. Sindikati ob tem dnevu, ki je tudi mednarodni spominski dan na delavce, umrle in poškodovane pri delu, pozivajo k izvolitvi delavskega zaupnika. Ministrica za delo Anja Kopač Mrak pa izpostavlja pomen sodobnega sistema varnosti in zdravja pri delu.