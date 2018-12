Šmarješki županski kandidat Hribar: To, kdo ima volilno pravico, ne bi smela biti predvolilna tema

Šmarješke Toplice, 12. decembra - Kandidat za župana Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki se bo po razveljavljenih volitvah drugega kroga na volišču Bela Cerkev s tekmico in županjo Bernardko Krnc pomeril na ponovnih volitvah, je tam pripravil srečanje ob zaključku kampanje. Dejal je, da se čuti zmagovalca in da to, kdo ima volilno pravico, ne bi smela biti predvolilna tema.