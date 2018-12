Staršem zagotovilo o vzpostavitvi neodvisnega nadzora nad otroško kardiokirurgijo

Ljubljana, 11. decembra - Predstavnica staršev otrok s prirojeno srčno napako Petra Aleš je po današnjem srečanju s premierjem Marjanom Šarcem in ministrom za zdravje Samom Fakinom izrazila zadovoljstvo, da so od obeh sogovornikov dobili zagotovilo o vzpostavitvi neodvisnega strokovnega nadzora nad programom otroške kardiologije in kardiokirurgije v UKC Ljubljana.