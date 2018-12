Po desetletju težav na otroški srčni kirurgiji ugasnila tudi ideja o samostojnem inštitutu

Ljubljana, 11. decembra - UKC Ljubljana je bil včasih center za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami za celo Jugoslavijo, dogodki v zadnjem desetletju pa so pripeljali do zloma programa in odhoda večine slovenskih strokovnjakov. Z današnjo Fakinovo odločitvijo je ugasnila tudi ideja o samostojnem inštitutu za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami.