V. d. direktorja NIOSB Dobnikar obžaluje ministrovo odločitev

Ljubljana, 11. decembra - V. d. direktorja NIOSB Brane Dobnikar osebno obžaluje odločitev ministra za zdravje Sama Fakina, da bo vladi predlagal ukinitev inštituta. Kot je dejal v izjavi za STA, namreč še vedno verjame v program otroške kardiologije in kardiokirurgije, ki sta ga pripravila predsednik in član sveta NIOSB, Igor Gregorič in Andrej Robida.