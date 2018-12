Ljubljanski UKC: Za otroke s srčnimi boleznimi pri nas dobro poskrbljeno

Ljubljana, 5. decembra - Program zdravljenja otrok z boleznimi srca po navedbah Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana tam poteka uspešno. "Za otroke, ki se zdravijo pri nas, je dobro poskrbljeno. Odstopi in neutemeljene navedbe ne vplivajo na delo v kliničnem centru," so sporočili za STA. Medtem pa v SMC pa obžalujejo, da NISOB nima podpore države in UKC.