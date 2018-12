Leto 2018: V večini občin izvolili stare župane, ponekod volitve zaznamovali zapleti

Ljubljana, 29. decembra - Letošnjo jesen so na lokalnih volitvah v večini občin slavili dosedanji župani, od 212 jih funkcijo ohranja 144. Tudi tokrat so bili najuspešnejši tisti, ki so kandidirali s podpisi volivcev. V treh četrtinah občin so župana izvolili v prvem krogu, drugega pa so predvsem v Kopru in Šmarjeških Toplicah zaradi tesnih izidov zaznamovali zapleti.