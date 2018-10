ESČP v zadevi Pro Plus ni prepričalo vrhovnega sodišča

Ljubljana, 24. oktobra - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) z argumentacijo ob torkovi razsodbi, da država podjetju Pro Plus ni zagotovila pravice do poštenega sojenja, ni prepričalo vrhovnega sodišča. "Po mnenju vrhovnega sodišča ESČP ni v zadostni meri upoštevalo posebne določbe zakona o preprečevanju omejevanja konkurence," so na sodišču povedali STA.