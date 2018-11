Sodni svet pozdravil odločitev vrhovnega sodišča o umiku izjave v zadevi Pro Plus

Ljubljana, 9. novembra - Prvotno sporočilo vrhovnega sodišča v zadevi Pro Plus ni bilo primerno in je prav, da je bilo umaknjeno, menijo člani Sodnega sveta, ki so o zadevi razpravljali v četrtek. Spoštovanje sodnih odločb je eden od temeljev pravne države, je pa dopustna strokovna razprava o posameznih odločbah, so poudarili.