Na odboru za pravosodje enotni, da je odločbe ESČP treba spoštovati

Ljubljana, 9. novembra - Večina udeležencev današnje nujne seje odbora DZ za pravosodje je bila kritična do ravnanja vrhovnega sodišča v primeru sodbe ESČP v zadevi Pro Plus. Poudarili so, da je slovensko sodstvo dolžno spoštovati sodbe ESČP, nekateri so tudi menili, da opravičilo vrhovnega sodišča v tej zadevi ni bilo dovolj in da bi za spodrsljaj nekdo moral odgovarjati.