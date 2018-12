V Uradnem listu objavljeni aneksi kolektivnih pogodb v javnem sektorju

Ljubljana, 7. decembra - V Uradnem listu so danes objavljeni aneksi h kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. V njih se namreč uveljavljajo dogovorjeni plačni dvigi in dvigi dodatkov, ki jih je vladna pogajalska skupina uskladila v pogajanjih s sindikati javnega sektorja.