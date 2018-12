V Zvezi prijateljev mladine Slovenije skrbijo, da bo december pravljičen za vse

Ljubljana, 4. decembra - S prazniki poln december je za tiste otroke in njihove družine, ki se soočajo s pomanjkanjem materialnih dobrin, izjemno težak, opozarjajo v Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Da bi jim omogočili čim lepši konec leta, so skupaj z društvi in zvezami pripravili veliko prazničnih aktivnosti po vsej državi.