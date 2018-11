Slovesni prižigi lučk napovedujejo praznični december

Ljubljana, 29. novembra - Prihaja praznični december, ki ga napovedujejo tudi slovesni prižigi praznične razsvetljave po mestih in krajih. Medtem ko so v Kopru in Mariboru lučke že prižgali, jih bodo drugje večinoma ta konec tedna. V petek tudi v Ljubljani in Mozirskem gaju, v slednjem bo lučke skupaj z najmlajšimi prižgal predsednik republike Borut Pahor.