Slovenske železnice v decembru s pravljičnimi vožnjami

Ljubljana, 28. novembra - Slovenske železnice so na glavni železniški postaji s predstavo za otroke odprle mesec prazničnih voženj z vlaki in pravljičnimi junaki. Potnike bodo v decembru na vlakih pozdravili in obdarovali Božiček, pravljične vile in škratka Dežele ljudskih pravljic Bled. Vlaki bodo v prazničnem decembru vozili tudi na Bled in v Celje.