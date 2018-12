V drugem krogu županskih volitev preobrati v 15 občinah

Ljubljana, 3. decembra - Da prvi krog županskih volitev ni nujno pokazatelj končnega razpleta, kaže dogajanje v kar 15 občinah, kjer je v drugem krogu prišlo do preobratov. Najbolj odmevata poraza županov Kopra in Nove Gorice, saj sta Boris Popovič in Matej Arčon pred izzivalcema Alešem Bržanom in Klemnom Miklavičem v prvem krogu še vodila, v drugem pa tesno izgubila.