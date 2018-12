Vlada in sindikati javnega sektorja podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah

Ljubljana, 3. decembra - Pristojni ministri in predstavniki sindikatov javnega sektorja so danes podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah ter na njihovi podlagi pripravljene anekse h kolektivnim pogodbam. Uvodoma jih je nagovoril predsednik vlade Marjan Šarec, ki je dejal, da je izpogajano največ, kar je možno, saj stanje v proračunu več ne dovoljuje.