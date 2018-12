V šestih mestnih občinah novi župani, v petih z delom nadaljujejo dosedanji

Ljubljana, 3. decembra - V nedeljskem drugem krogu županskih volitev so župane dobili še v šestih mestnih občinah. Medtem ko so v Ljubljani, Celju, Murski Soboti, Novem mestu in Velenju, kjer so župane dobili že pred dvema tednoma, zmagali dosedanji župani, so v nedeljo v Mariboru, Kopru, Kranju, na Ptuju, Novi Gorici in Slovenj Gradcu slavili novinci.