Primorske novice: Vozi me vlak ... (1. 12.)

Koper, 30. novembra - Zakaj šele zdaj? Vodilni na Slovenskih železnicah so, še preden smo novinarji terjali pojasnilo, sami odgovorili na to vprašanje. Seveda so ga pričakovali, kajti uvedba spletne prodaje vozovnic konec leta 2018 resnično ni nekaj, s čemer bi prehiteli čas, v Primorskih novicah piše Jana Krebelj.