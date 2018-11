Večer: Civilizacija (1. 12.)

Maribor, 30. novembra - Potem ko je bila podravska avtocesta zgrajena vse do Dražencev in so Podlehničani še čakali, kdaj se bo njena gradnja končno nadaljevala proti Gruškovju, je eden od haloških članov civilnega gibanja za avtocesto dejal, da se počuti, kot da se tam konča civilizacija, v Večeru piše Darja Lukman Žunec.