Dnevnik: Splet okoliščin kot Vasletov zaveznik (1. 12.)

Ljubljana, 30. novembra - Ko je urad predsednika republike pred mesecem dni razkril imena petih kandidatov, ki so se prijavili na ponovni razpis za guvernerja Banke Slovenije, so se zdele možnosti Boštjana Vasleta sila majhne. Toda različne okoliščine so se sešle Vasletu v prid, v Dnevniku piše Meta Roglič.