Dnevnik: Bo sodišče vzgajalo javne uslužbence? (30. 11.)

Ljubljana, 30. novembra - Življenje nas včasih spravi v položaj, ko ni dobrih rešitev, so le boljše in slabše. Dušan Merc se je leta 2013 kot tedanji ravnatelj osnovne šole Prule soočil z ekscesom: dva devetošolca sta v bazenu grobo tunkala sošolki, prišlo naj bi do spolnega napada, poniževala sta ju še naslednji dan v šoli, piše Tanja Lesničar Pučko v Dnevniku.