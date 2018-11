Zaradi del tridnevna zapora Verovškove ulice pri križišču z Drenikovo

Ljubljana, 30. novembra - Zaradi rekonstrukcije ceste in obnove vročevoda bo od petka do ponedeljka za ves promet zaprta Verovškova ulica pri križišču z Drenikovo ulico v Ljubljani. Kot so sporočili z Mestne občine Ljubljana, bo obvoz urejen po Dunajski, Tivolski in Celovški cesti. Po spremenjeni trasi bodo vozili tudi avtobusi na liniji 22.