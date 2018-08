V Ljubljani pospešeno nadaljujejo s prenovami cest in ulic

Ljubljana, 25. avgusta - Ljubljanska občina se je poleti lotila prenov številnih cest in ulic tako v središču prestolnice kot na obrobju mesta. Medtem ko so dela na severnem delu Slovenske ceste stekla, Gosposvetska in Dalmatinova čakata na odprtje, zaključujejo pa se tudi dela na Karlovški cesti, se občina med drugim pripravlja na obnovo Trubarjeve in Poljanske ceste.