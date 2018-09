V Ljubljani se začenjajo večji projekti za ureditev kolesarskih površin

Ljubljana, 12. septembra - V Ljubljani se začenja niz večjih projektov za ureditev kolesarskih površin. Mestna občina Ljubljana (Mol) je že v postopku izbora izvajalca za kolesarjem in pešcem prijazno preureditev Drenikove ulice in Vodnikove ceste, v kratkem naj bi sledil razpis za ureditev površin ob Dunajski cesti, obetajo se tudi posegi na Tržaški in Litijski cesti.