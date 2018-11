V SMC pozivajo k udeležbi na volitvah

Ljubljana, 30. novembra - SMC poziva svoje člane in simpatizerje, naj se udeležijo drugega kroga lokalnih volitev. Stranka ima kandidate v občinah Maribor, Brežice in Gornja Radgona, v Slovenskih Konjicah pa so sopredlagatelji Darka Ratajca. Člane iz navedenih občin pozivajo, da se zanesljivo udeležijo volitev in podprejo kandidate SMC, so zapisali v sporočilu za javnost.