Članstvo Sviza podprlo stavkovni sporazum

Ljubljana, 29. novembra - Članstvo Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na glasovanju podprlo stavkovni sporazum, ki so ga predstavniki sindikata v pogajanjih dosegli z vladno stranjo. Za podpis stavkovnega sporazuma je glasovalo 36.559 zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, kar je 95,32 odstotka vseh, ki so glasovali.