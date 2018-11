V Ljutomeru v drugem županskem krogu veliko očitkov med kandidatoma

Ljutomer, 29. novembra - V Ljutomeru se za župansko mesto potegujeta aktualna županja Olga Karba in novinar Dejan Karba. Kampanja je napeta predvsem zaradi cene vode iz pomurskega vodovoda ter s tem povezane tožbe prleških občin in podjetja Prlekija proti občini in županji. Ta pravi, da je tožba predvolilna, tekmec, s katerim nista v sorodu, pa, da je treba spor prekiniti.