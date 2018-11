Parafiran tudi stavkovni sporazum med vlado in sindikatom delavcev v pravosodju

Ljubljana, 28. novembra - Predsednik Sindikata delavcev v pravosodju Tomaž Virnik in vodja posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja Peter Pogačar sta danes parafirala stavkovni sporazum med vlado in sindikatom delavcev v pravosodju, so sporočili z ministrstva za javno upravo. S tem bo po besedah Virnika stavka končana.