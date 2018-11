Pred sto leti je bila razglašena Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev

Ljubljana, 30. novembra - Ustanovitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) s sedežem v Beogradu so razglasili 1. decembra 1918. Nastala je z združitvijo le dober mesec dni stare Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s kraljevino Srbije. 11 let kasneje, leta 1929, se je Kraljevina SHS preimenovana v Kraljevino Jugoslavijo.