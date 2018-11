Pogajalci vlade in Počivavškove skupine sindikatov pred parafiranjem sporazuma

Ljubljana, 26. novembra - Vladni pogajalci so s koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, uspeli zbližati stališča do te mere, da je za torek pričakovati parafiranje stavkovnega sporazuma, so za STA potrdili tako na vladni kot sindikalni strani. Podrobnosti dogovora še niso znane.