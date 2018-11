V socialni zbornici opozarjajo na nevidno nasilje nad invalidnimi osebami

Ljubljana, 26. novembra - V Sekciji za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije pri Socialni zbornici Slovenije ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami opozarjajo na nasilje nad invalidnimi osebami. To je še vedno velik tabu, skrito za štirimi stenami, je danes dejala predsednica sekcije Suzi Kvas in izpostavila nujo po celostni obravnavi nasilja.