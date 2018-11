Nasilje nad ženskami in dekleti po opozorilih iz ZN in EU nesprejemljivo

Ljubljana/New York/Bruselj, 25. novembra - Nasilje nad ženskami in dekleti je sramota vseh družb in glavna ovira za vključujoč, pravičen in trajnosten razvoj, ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami in dekleti poudarja generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Po opozorilu EU pa se v primeru, če se svobodo odvzame ženskam in dekletom, to odvzame celemu svetu.