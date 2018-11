Na mednarodni dan za takojšnje končanje nasilja nad ženskami

Ljubljana/Bruselj/New York, 25. novembra - Danes je mednarodni dan boja proti nasilju nad dekleti in ženskami. Ob tej priložnosti se vrstijo pozivi k takojšnjemu končanju tovrstnega nasilja, ki sodi med najhujše kršitve človekovih pravic. Glasna so tako sporočila ZN, EU in pristojnega ministrstva kot tudi nevladnih organizacij.