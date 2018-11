Nasilje nad ženskami po opozorilu ZN sramota, po opozorilu ministrstva se mu je treba postaviti po robu

piše Polona Šega

Ljubljana/New York, 24. novembra - Mednarodni dan boja proti nasilju nad dekleti in ženskami, 25. november, bo pod geslom Pobarvajmo svet v oranžno, ki je barva kampanje ZN proti temu nasilju. Z njim bodo začeli akcijske dneve, ki bodo potekali do 10. decembra. Nasilje nad ženskami in dekleti je sramota vseh naših družb, opozarja generalni sekretar ZN Antonio Guterres.